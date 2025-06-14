Индийский миллиардер умер, проглотив пчелу во время игры в поло

В Великобритании индийский миллиардер Санджай Капур умер в возрасте 53 лет после того, как проглотил пчелу — это вызвало смертельный сердечный приступ, пишет газета Mirror.

Капур был бизнесменом и председателем компании по производству автозапчастей Sona Comstar.

Издание сообщило, что Капур был также давним другом британского принца Уильяма.

Капур упал в обморок во время матча по поло. Пчела ужалила миллиардера в рот, что вызвало анафилактический шок и остановку сердца.

Источник: РБК