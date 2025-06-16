 В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

First News Media23:45 - 16 / 06 / 2025
В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

Вынужденно покинувшие Тегеран из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем 12 российских ученых прибыли в Москву рейсом из Баку.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Алена Исакова.

"Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова, принимавших участие в "Просветительской экспедиции БРИКС", которая проходила в Тегеране с 12 по 14 июня. Возвращение экспертов осуществляется при координации фонда", - сказала Исакова.

Поделиться:
489

Актуально

В мире

Иран начал наносить новые ракетные удары по Израилю

Политика

Посол России: Наши азербайджанские братья помогли нам в беде, подставили плечо

В мире

SNN: Иран в ближайшие часы нанесет по Израилю сокрушительный удар

В мире

Пезешкиан назвал условие для возобновления переговоров с США

В мире

Иран начал наносить новые ракетные удары по Израилю

Изральские самолеты нанесли удар по аэродрому Тегерана - ВИДЕO

В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В Иране сообщили о менее 50 пострадавших во время атак Израиля

Премьер Израиля пригрозил атаками по «каждой цели» в Тегеране

В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

Глава МАГАТЭ: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение

Последние новости

Иран начал наносить новые ракетные удары по Израилю

Сегодня, 00:07

Изральские самолеты нанесли удар по аэродрому Тегерана - ВИДЕO

Сегодня, 00:00

В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

16 / 06 / 2025, 23:45

Более 300 россиян было эвакуировано из Ирана через Азербайджан

16 / 06 / 2025, 23:40

МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через ‭«Астара»

16 / 06 / 2025, 23:20

Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

16 / 06 / 2025, 23:00

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

16 / 06 / 2025, 22:40

Посол России: Наши азербайджанские братья помогли нам в беде, подставили плечо

16 / 06 / 2025, 22:20

SNN: Иран в ближайшие часы нанесет по Израилю сокрушительный удар

16 / 06 / 2025, 22:00

Нетаньяху не исключил попытки ликвидации Хаменеи

16 / 06 / 2025, 21:40

Азербайджан впервые примет чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году

16 / 06 / 2025, 21:20

Армия Израиля заявила об ударе по «центру связи ВС Ирана»

16 / 06 / 2025, 21:00

Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

16 / 06 / 2025, 20:40

Иран призвал эвакуировать жителей израильского города Бней-Брака

16 / 06 / 2025, 20:20

Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

16 / 06 / 2025, 20:18

В Испании тысячи людей вышли на антитуристическую акцию

16 / 06 / 2025, 19:22

Пезешкиан назвал условие для возобновления переговоров с США

16 / 06 / 2025, 19:00

ЦАХАЛ обратился к гражданскому населению Тегерана

16 / 06 / 2025, 18:45

Представители МИД Турции и Армении встретились в Анкаре

16 / 06 / 2025, 18:26

Израиль нанес удар по транспорту, перевозившему ракеты в Тегеран

16 / 06 / 2025, 18:15
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36