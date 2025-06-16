В Москву рейсом из Баку прибыли 12 российских ученых, которые покинули Тегеран

Вынужденно покинувшие Тегеран из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем 12 российских ученых прибыли в Москву рейсом из Баку.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Алена Исакова.

"Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова, принимавших участие в "Просветительской экспедиции БРИКС", которая проходила в Тегеране с 12 по 14 июня. Возвращение экспертов осуществляется при координации фонда", - сказала Исакова.