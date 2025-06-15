В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые
В турецкой провинции Аксарай в воскресенье утром упал воздушный шар с туристами.
Как сообщает телеканал TGRT Haber, в результате трагического инцидента, произошедшего в популярном среди туристов районе Ихлара, погиб пилот воздушного шара, еще 12 человек получили ранения.
По предварительным данным, воздушный шар разбился при жесткой посадке на фоне резкой смены направления ветра.
В район инцидента прибыли кареты скорой помощи и наряды жандармерии.
Прокуратура Аксарая начала расследование.
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