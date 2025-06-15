В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

В турецкой провинции Аксарай в воскресенье утром упал воздушный шар с туристами.

Как сообщает телеканал TGRT Haber, в результате трагического инцидента, произошедшего в популярном среди туристов районе Ихлара, погиб пилот воздушного шара, еще 12 человек получили ранения.

По предварительным данным, воздушный шар разбился при жесткой посадке на фоне резкой смены направления ветра.

В район инцидента прибыли кареты скорой помощи и наряды жандармерии.

Прокуратура Аксарая начала расследование.