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В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

First News Media13:25 - Сегодня
В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

В турецкой провинции Аксарай в воскресенье утром упал воздушный шар с туристами.

Как сообщает телеканал TGRT Haber, в результате трагического инцидента, произошедшего в популярном среди туристов районе Ихлара, погиб пилот воздушного шара, еще 12 человек получили ранения.

По предварительным данным, воздушный шар разбился при жесткой посадке на фоне резкой смены направления ветра.

В район инцидента прибыли кареты скорой помощи и наряды жандармерии.

Прокуратура Аксарая начала расследование.

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