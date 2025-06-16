Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Граждане России, Беларуси, Испании и других стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".
Как сообщает Report, граждане России, Беларуси, Испании и ряда других стран были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара" небольшими группами.
Среди эвакуированных преобладают граждане Российской Федерации.
К вечеру наблюдается увеличение потока. Отмечается, что эвакуированные доставляются автобусами в аэропорт для последующего возвращения на родину. В настоящее время пограничный пункт работает в круглосуточном режиме, обеспечивая приём иностранных граждан, эвакуируемых из Ирана.
Напомним, ранее через азербайджанскую границу были эвакуированы граждане Португалии, Филиппин и Финляндии.
19:42
Четыре гражданина Беларуси, включая троих взрослых и одного ребенка, были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".
Согласно информации Report, в настоящее время пропускной пункт работает в круглосуточном режиме, принимая иностранцев, эвакуированных из Ирана.
Отметим, что ранее граждане Португалии, Филиппин и Финляндии были эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу.