Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Граждане России, Беларуси, Испании и других стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

Как сообщает Report, граждане России, Беларуси, Испании и ряда других стран были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара" небольшими группами.

Среди эвакуированных преобладают граждане Российской Федерации.

К вечеру наблюдается увеличение потока. Отмечается, что эвакуированные доставляются автобусами в аэропорт для последующего возвращения на родину. В настоящее время пограничный пункт работает в круглосуточном режиме, обеспечивая приём иностранных граждан, эвакуируемых из Ирана.

Напомним, ранее через азербайджанскую границу были эвакуированы граждане Португалии, Филиппин и Финляндии.

19:42

Четыре гражданина Беларуси, включая троих взрослых и одного ребенка, были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".

Согласно информации Report, в настоящее время пропускной пункт работает в круглосуточном режиме, принимая иностранцев, эвакуированных из Ирана.

Отметим, что ранее граждане Португалии, Филиппин и Финляндии были эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу.