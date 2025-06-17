Министр экономики принял участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК и провел ряд встре

Министр экономики Микаил Джаббаров выступил на панельной сессии и провел ряд встреч в рамках участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Вене.

В выступлении на организованной в рамках Форума панельной сессии «Обеспечение устойчивости ресурсов» министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул значимость эффективного использования взаимосвязей между энергетическими, водными и продовольственными системами. Министр отметил, что соблюдение обязательств в области устойчивого развития, продвижение декарбонизации, укрепление партнерских отношений для ускорения действий по борьбе с изменением климата и содействие внедрению инновационных решений являются важными факторами в этом контексте. Была представлена информация об инициативах Азербайджана и реализуемых в этой сфере мер.

В ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с генеральным директором ООН по промышленному развитию (UNIDO) Герхардом Мюллером была отмечена значимость партнерства с UNIDO в развитии промышленного сектора, содействии устойчивой экономике и укреплении международного сотрудничества. Была представлена информация об экономических приоритетах нашей страны, рассмотрены вопросы повестки дня сотрудничества.

На встрече с Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом, генеральным директором Саудовского фонда развития, входящего в Арабскую координационную группу, было выражено удовлетворение развитием многовекторного экономического сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Особо подчеркнута значимость реализуемых Фондом в нашей стране инфраструктурных проектов. Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в промышленности, зеленой энергетике, цифровой инфраструктуре, транспорте, логистике и других сферах.

На встрече с исполняющим обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Валидом Аль-Бахаром было отмечено расширению экономических, торговых и инвестиционных связей с Кувейтом, обсуждались вопросы расширения сотрудничества с Фондом и возможности использования его финансовых механизмов. Также был рассмотрен потенциал инвестиционного партнерства по приоритетным проектам в Азербайджане.