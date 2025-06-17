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Сообщение AzTV об убийстве экс-президента Ирана не подтверждается - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:20 - Сегодня
Сообщение AzTV об убийстве экс-президента Ирана не подтверждается - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

AzTV ранее распространило новость о том, что в Тегеране в результате покушения якобы был убит бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Согласно сообщению телеканала, экс-глава государства стал жертвой стрельбы на улице.

Однако данная информация не получила подтверждения из официальных источников в Иране. В иранских СМИ и государственных структурах сообщений об убийстве Ахмадинежада нет.

Позже после эфира телеканал AzTV ограничил доступ к видео, в котором ранее утверждалось о гибели политика. Представители телеканала пока не прокомментировали ситуацию.

Будем следить за развитием событий.

21:20

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Об этом сообщило Азербайджанское Телевидение (AzTV).

Согласно информации, бывший политик был убит в результате стрельбы на улице.

Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена.

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