Сообщение AzTV об убийстве экс-президента Ирана не подтверждается - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

AzTV ранее распространило новость о том, что в Тегеране в результате покушения якобы был убит бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Согласно сообщению телеканала, экс-глава государства стал жертвой стрельбы на улице.

Однако данная информация не получила подтверждения из официальных источников в Иране. В иранских СМИ и государственных структурах сообщений об убийстве Ахмадинежада нет.

Позже после эфира телеканал AzTV ограничил доступ к видео, в котором ранее утверждалось о гибели политика. Представители телеканала пока не прокомментировали ситуацию.

Будем следить за развитием событий.

21:20

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Об этом сообщило Азербайджанское Телевидение (AzTV).

Согласно информации, бывший политик был убит в результате стрельбы на улице.

Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена.