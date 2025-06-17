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Атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана толкают мир к катастрофе - МИД РФ

First News Media23:40 - 17 / 06 / 2025
Атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана толкают мир к катастрофе - МИД РФ

Атаки израильской стороны на ядерные установки и площадки в Иране толкают мир к ядерной катастрофе, Тегеран заявил о неизменной приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США при условии прекращения израильских нападений, сообщает МИД РФ.

"Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

На Смоленской площади подчеркнули, что "Россия отмечает четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, снимающих любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений".

"Москва поддерживает такой настрой и твердо исходит из того, что искомое урегулирование может быть надежно обеспечено только путем дипломатии и переговоров. Цели ядерного нераспространения, фундаментальной основой которого является ДНЯО, не должны достигаться путем агрессии и ценой невинных жертв", - отмечают в МИД РФ.

На Смоленской площади заявляют, что нынешняя эскалация конфликта создает риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе и в первую очередь в сопредельных с Израилем и Ираном государствах.

"Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания СБ ООН 13 июня и спецсессии Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ 16 июня свидетельствуют о том, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", - говорится в заявлении.

Там добавили, что "именно эти "сочувствующие" навязали руководству Агентства подготовку неоднозначной "всесторонней оценки" по иранской ядерной программе, изъяны которой были использованы ими для "проталкивания" 12 июня ангажированной антииранской резолюции СУ МАГАТЭ, развязавшей руки З.Иерусалиму и приведшей к трагедии". "Очевидно, что попытки западного лагеря манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения и использовать его для сведения политических счетов с неугодными странами дорого обходятся международному сообществу и совершенно недопустимы, - подчеркивают в МИД РФ.

"Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе", - отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

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