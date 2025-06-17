Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

В соответствии с нормами Международного Гуманитарного Права Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в рамках сотрудничества с Представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджанской Республике осуществляла деятельность по освобождению граждан, взятых в плен или в заложники в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также по поиску пропавших без вести лиц.

Об этом говорится в заявлении Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"С начала конфликта члены семей военнопленных, заложников и пропавших без вести принимались обеими организациями, их обращения и поднятые вопросы рассматривались, принимались необходимые меры, уточнялись списки, осуществлялся обмен информацией, семьям, включая лиц, освобождённых из плена или заложничества, оказывалась социальная и психологическая поддержка.

В связи с предстоящим прекращением деятельности Представительства МККК в Азербайджанской Республике доводим до сведения семей пропавших без вести граждан, что Государственная Комиссия и соответствующие государственные органы принимают неотложные меры для выяснения судьбы наших пропавших граждан. В частности, на освобождённых от оккупации территориях интенсивно проводятся поисковые, раскопочные и эксгумационные работы, идентификация обнаруженных останков, а также передача идентифицированных останков без вести пропавших шахидов их семьям.

Сообщаем, что, как и прежде, Рабочая группа Государственной Комиссии рассматривает обращения граждан, поддерживает с ними ежедневные контакты и продолжает приём в Рабочей группе", - говорится в заявлении.

Для получения информации о пропавших без вести родственниках, а также для предоставления соответствующих материалов, заявлений и обращений граждане могут связаться с Рабочей группой по электронной почте [email protected], по мобильному телефону 010-232-33-77 или по горячей линии 81-61.

Рабочая группа Государственной Комиссии расположена по адресу:

Город Баку, Ясамальский район, улица Исмаил бей Гутгашинлы, 1.