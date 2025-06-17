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Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:43 - Сегодня
Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

Глава группы компаний «Ташир», российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян выступил с официальным заявлением, распространённым пресс-службой компании, пишет Sputnik Армения.

«Я буду защищать святыни армянского народа всеми силами — где бы ни находился и при любых обстоятельствах. Не позволю никому, под какими-либо предлогами, осквернять наши духовные ценности», — подчеркнул Карапетян.

Ранее его брат Карен Карапетян сообщил журналистам, что порядка 45 человек были задержаны у дома Самвела Карапетяна в Иреване.

По его словам, всех, кого увидели правоохранители даже у ворот дома, были увезены в полицию. Он не смог уточнить, кто именно был задержан, но не исключил, что это их родственники.

«Если говорить правду – это преступление, то мы преступники. Я подписываюсь под каждым словом Самвела», – заявил Карен Карапетян.

20:10

Глава ГК «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян не задержан, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МВД страны.

Ранее Карапетян публично поддержал Армянскую Апостольскую церковь, заявив, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». После этого премьер-министр Никол Пашинян намекнул на бизнесмена в соцсетях, пригрозив «распутным священнослужителям» и их «распутным благотворителям». Вскоре полиция провела обыск в доме Карапетяна.

По словам его брата, Карена Карапетяна, Самвел находится дома:
«Его не задержали, но, скорее всего, это произойдёт в ближайшее время». Он также заявил, что полиция забрала всех, кто находился даже у ворот.
«Мы не жалеем о сказанном. Я здесь, чтобы меня первым задержали», – добавил Карен Карапетян.

Комментировать оскорбления со стороны премьера он отказался:
«Я сын учительницы. Я так не говорю, хотя вырос во дворе».

По данным Sputnik Армения, около 20 человек доставлены в управление полиции.

20:05

Подразделение криминальной полиции МВД Армении проводит обыск в доме главы ГК «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

Машины у дома Карапетяна эвакуировали. Адвокат отказался от комментариев.
В МВД Армении Sputnik Армения сообщили, что в результате проводимых действий есть задержанные. Есть ли среди них сам Карапетян — не уточняют.

На кадрах видно, что на крыльце дома стоит племянник бизнесмена — Нарек Карапетян, во дворе много людей — друзья, знакомые, сотрудники правоохранительных органов. Всё это произошло сразу после того, как Самвел Карапетян выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви.

Такие меры силовики применили на фоне критики Карапетяна на нападки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церковь. В частности, Карапетян поддержал ААЦ на фоне жёстких высказываний властей в адрес высших иерархов. Он заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».При этом сам премьер-министр Никол Пашинян выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он фактически обозвал бизнесмена «распутным меценатом», написав в соцсетях: «Почему вдруг активизировались распутные ‹священники› и их распутные ‹благотворители›» и пригрозив приструнить их. Сразу после этого он дополнил: «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

Брат Самвела Карапетяна — бывший депутат Карен Карапетян — отказался комментировать происходящее и попросил освободить территорию у дома от машин, так как сейчас сюда приедут сотрудники СНБ Армении.

Он призывал собравшихся (знакомых, друзей) не вмешиваться, если будут применены силовые действия. Сейчас неподходящий момент, когда будет необходимость — я всё скажу, сказал он журналистам.

20:00

В Иреване только что задержали бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как сообщает ArmLur.am, в настоящее время отряды специального назначения МВД Армении осуществляют соответствующие действия.

Депутат Артур Ованнисян в НС Армении заявил: "Самвел Карапетян, мы займемся твоими вопросами2.

После этого заявления правоохранители вошли в дом Карапетяна и его задержали. Отмечается, что в настоящее время проводится обыск в квартире бизнесмена, расположенного на улице Улнеци.

Отметим, что причиной этих действий стали заявления Самвела Карапетяна в защиту церкви, озвученные им сегодня.

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