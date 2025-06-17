В трех районах Баку с этой даты временно не будет газа

18 июня 2025 года с 10:00 будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой газовой линии к существующей сети в Бинагадинском районе, ремонтом газопровода в Хатаинском районе, а также установкой задвижки на газопроводе в Сабунчинском районе.

Как сообщили в Азеригаз, на период прекращения газоснабжения временные перебои с подачей газа возникнут на улицах А.Раджабли и С.С.Ахундова, а также в квартале 31/26 Бинагадинского района; на части проспекта Гянджа в Хатаинском районе; и в жилом массиве «Маштага-Гюльчюлюк» Сабунчинского района.