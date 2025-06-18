AzTV извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на Махмуда Ахмадинежада - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанское государственное телевидение (AzTV) извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

«В выпуске «AzTV Xəbər» в 20:00 была распространена информация о совершении покушения на бывшего Президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада.

Поскольку эта информация не была подтверждена официальными источниками, мы приносим извинения зрителям», говорится в заявлении гостелевидения.

Напомним, что офис бывшего президента также опроверг распространившуюся информацию.

23:20

Сообщения об убийстве бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности.

Oб этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление офиса экс-президента.

По данным агентства, в офисе Ахмадинежада опровергли данную информацию.

22:20

AzTV ранее распространило новость о том, что в Тегеране в результате покушения якобы был убит бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Согласно сообщению телеканала, экс-глава государства стал жертвой стрельбы на улице.

Однако данная информация не получила подтверждения из официальных источников в Иране. В иранских СМИ и государственных структурах сообщений об убийстве Ахмадинежада нет.

Позже после эфира телеканал AzTV ограничил доступ к видео, в котором ранее утверждалось о гибели политика. Представители телеканала пока не прокомментировали ситуацию.

Будем следить за развитием событий.

21:20

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Об этом сообщило Азербайджанское Телевидение (AzTV).

Согласно информации, бывший политик был убит в результате стрельбы на улице.

Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена.