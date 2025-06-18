AzTV извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на Махмуда Ахмадинежада - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Азербайджанское государственное телевидение (AzTV) извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
«В выпуске «AzTV Xəbər» в 20:00 была распространена информация о совершении покушения на бывшего Президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада.
Поскольку эта информация не была подтверждена официальными источниками, мы приносим извинения зрителям», говорится в заявлении гостелевидения.
Напомним, что офис бывшего президента также опроверг распространившуюся информацию.
23:20
Сообщения об убийстве бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствуют действительности.
Oб этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление офиса экс-президента.
По данным агентства, в офисе Ахмадинежада опровергли данную информацию.
22:20
AzTV ранее распространило новость о том, что в Тегеране в результате покушения якобы был убит бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Согласно сообщению телеканала, экс-глава государства стал жертвой стрельбы на улице.
Однако данная информация не получила подтверждения из официальных источников в Иране. В иранских СМИ и государственных структурах сообщений об убийстве Ахмадинежада нет.
Позже после эфира телеканал AzTV ограничил доступ к видео, в котором ранее утверждалось о гибели политика. Представители телеканала пока не прокомментировали ситуацию.
Будем следить за развитием событий.
21:20
В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Об этом сообщило Азербайджанское Телевидение (AzTV).
Согласно информации, бывший политик был убит в результате стрельбы на улице.
Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена.