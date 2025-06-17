 В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО

First News Media23:25 - 17 / 06 / 2025
В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО

В турецком городе Карс во вторник, 17 июня, состоялся форум, посвященный обсуждению путей углубления экономического сотрудничества приграничных районов Турции и Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обсуждениях, приуроченных к Году Конституции и Суверенитета Азербайджана, приняли участие посол нашей страны в Турции Рашад Мамедов, генконсул в Карсе Замин Алиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, губернатор Карса Зия Полат, глава муниципалитета Карса Отукен Сенгер, руководители торгово-промышленных палат ряда приграничных провинций братской страны, предприниматели, в том числе из Карса, Ардахана, Ыгдыра, Агры и Эрзурума.

Целью мероприятия, организованного при поддержке Торгово-промышленной палаты Карса, стало формирование платформы диалога бизнес-сообщества приграничных провинций Турции и Азербайджана, информирование о новых экономических возможностях.

Посол Р.Мамедов в своем выступлении подчеркнул высокий уровень связей Турции и Азербайджана в свете изречения «Одна нация, два государства». Он отметил, что Азербайджан всегда чувствовал поддержку братской Турции. «Наша страна также находится рядом с Турцией и ее народом», - заверил глава дипмиссии.

Р.Мамедов привлек внимание к масштабам турецких инвестиций в азербайджанскую экономику, отметив, что в ближайшие годы объем этих вложений возрастет, и указал на активное участие компаний Турции в восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Председатель правления KOBİA О.Мамедов в свою очередь заявил, что высокий уровень политического диалога Анкары и Баку является позитивным стимулом для экономических и торговых связей двух стран. Он отметил, что Турция входит в числе ведущих торговых партнеров Азербайджана, рассказал о механизмах поддержки предпринимателей в нашей стране.

Глава KOBİA подчеркнул значимость дальнейшего углубления торгово-экономических связей двух братских стран, призвал к максимальному использованию потенциала сотрудничества.

Губернатор Карса З.Полат призвал участников форума наладить новые контакты с целью расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнул готовность к содействию предпринимателям, поддержке реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Далее в рамках форума были обсуждены пути углубления экономических связей, обмен опытом, а также возможности новых инвестиций.

Поделиться:
184

Актуально

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Политика

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Общество

Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

Политика

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Политика

В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО

Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

В Азербайджане опровергли слухи о военных полетах у границы с Ираном

Шестеро граждан Казахстана эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

AzTV извинилось перед зрителями за недостоверную информацию о покушении на Махмуда Ахмадинежада - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:45

ПВО Ирана сбили на юго-западе страны израильский военный самолет - СМИ

Сегодня, 00:00

Атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана толкают мир к катастрофе - МИД РФ

17 / 06 / 2025, 23:40

В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО

17 / 06 / 2025, 23:25

США направляют авианосную группу на Ближний Востоке

17 / 06 / 2025, 23:00

Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

17 / 06 / 2025, 22:40

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

17 / 06 / 2025, 22:00

Иран ударил по авиабазам на территории Израиля

17 / 06 / 2025, 21:40

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана

17 / 06 / 2025, 21:02

Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

17 / 06 / 2025, 20:43

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

17 / 06 / 2025, 20:20

В Саатлы автомобиль врезался в железнодорожный переезд, есть пострадавшие

17 / 06 / 2025, 19:54

В трех районах Баку с этой даты временно не будет газа

17 / 06 / 2025, 19:53

Израиль атаковал военные объекты на западе Ирана

17 / 06 / 2025, 19:50

Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

17 / 06 / 2025, 19:47

Министр экономики принял участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК и провел ряд встре

17 / 06 / 2025, 19:40

В Ханкенди состоялось заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

17 / 06 / 2025, 19:30

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

17 / 06 / 2025, 19:15

В Ичери-шехер состоится Интерактивное звуковое представление «Час мугама»

17 / 06 / 2025, 19:00

В Ханкенди прошел финальный этап проекта «Беги к здоровью!» - ФОТО

17 / 06 / 2025, 18:36
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00