В Карсе обсудили пути углубления приграничного сотрудничества Турции и Азербайджана - ФОТО

В турецком городе Карс во вторник, 17 июня, состоялся форум, посвященный обсуждению путей углубления экономического сотрудничества приграничных районов Турции и Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обсуждениях, приуроченных к Году Конституции и Суверенитета Азербайджана, приняли участие посол нашей страны в Турции Рашад Мамедов, генконсул в Карсе Замин Алиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, губернатор Карса Зия Полат, глава муниципалитета Карса Отукен Сенгер, руководители торгово-промышленных палат ряда приграничных провинций братской страны, предприниматели, в том числе из Карса, Ардахана, Ыгдыра, Агры и Эрзурума.

Целью мероприятия, организованного при поддержке Торгово-промышленной палаты Карса, стало формирование платформы диалога бизнес-сообщества приграничных провинций Турции и Азербайджана, информирование о новых экономических возможностях.

Посол Р.Мамедов в своем выступлении подчеркнул высокий уровень связей Турции и Азербайджана в свете изречения «Одна нация, два государства». Он отметил, что Азербайджан всегда чувствовал поддержку братской Турции. «Наша страна также находится рядом с Турцией и ее народом», - заверил глава дипмиссии.

Р.Мамедов привлек внимание к масштабам турецких инвестиций в азербайджанскую экономику, отметив, что в ближайшие годы объем этих вложений возрастет, и указал на активное участие компаний Турции в восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Председатель правления KOBİA О.Мамедов в свою очередь заявил, что высокий уровень политического диалога Анкары и Баку является позитивным стимулом для экономических и торговых связей двух стран. Он отметил, что Турция входит в числе ведущих торговых партнеров Азербайджана, рассказал о механизмах поддержки предпринимателей в нашей стране.

Глава KOBİA подчеркнул значимость дальнейшего углубления торгово-экономических связей двух братских стран, призвал к максимальному использованию потенциала сотрудничества.

Губернатор Карса З.Полат призвал участников форума наладить новые контакты с целью расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнул готовность к содействию предпринимателям, поддержке реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Далее в рамках форума были обсуждены пути углубления экономических связей, обмен опытом, а также возможности новых инвестиций.