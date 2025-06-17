В Ханкенди прошел финальный этап проекта «Беги к здоровью!» - ФОТО

Конфедерация профсоюзов Азербайджана реализует ряд проектов, направленных на защиту трудовых, социальных и экономических прав, законных интересов членов профсоюзов, а также на организацию их эффективного лечения и отдыха.

Как сообщает Qafqazinnfo, одним из таких проектов стал забег «Беги к здоровью!», в котором приняли участие сотрудники сферы здравоохранения, являющиеся членами профсоюзов.

Финальный этап забега, приуроченного ко Дню профессионального праздника медицинских работников, состоялся 17 июня в городе Ханкенди. В финале приняли участие победители зональных соревнований, ранее прошедших в районах Гаджигабул, Агджабеди, Лянкяран, Гусар, Шамахы, а также в городах Мингячевир, Гянджа и Баку.

На церемонии открытия председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саиб Мамедов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и отметил символичность проведения финального этапа в городе Ханкенди, где была восстановлена государственная суверенность Азербайджана.

Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева народ-победитель переживает самый славный период своей истории, и каждый гражданин гордится тем, что принадлежит к государству, которое является лидером региона и уважаемым игроком на мировой арене. Саиб Мамедов рассказал о государственной политике в области спорта, заботе о сфере здравоохранения, успешных инициативах в системе здравоохранения, реализуемых по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, добавив, что проекты, поддерживаемые профсоюзами, служат общей цели — благу общества.

Он также отметил, что проект «Беги к здоровью», в котором участвуют медицинские работники, способствует полезному проведению досуга, пропаганде здорового образа жизни и укреплению солидарности среди членов профсоюза, пожелав удачи финалистам.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городах Ханкенди, Агдере и Ходжалы Сабухи Гахраманов в своей речи рассказал о системной и динамичной работе по благоустройству и восстановлению, проводимой в Восточном Зангезуре и Карабахе под руководством главы государства, а также об условиях, созданных для граждан, возвращающихся на свои родные земли. Он подчеркнул важность проведения спортивного мероприятия именно в Ханкенди.

Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирсланов, заместитель министра здравоохранения Ильгар Касымов и председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своих выступлениях говорили о развитии азербайджанского здравоохранения, укреплении материально-технической базы медицинских учреждений, мерах по охране здоровья населения, профессионализме врачей, а также самоотверженности медицинских работников во время пандемии и Отечественной войны.

Позднее были исполнены патриотические песни и национальные танцы, которые были тепло встречены зрителями и участниками соревноваий.

В забеге на дистанцию 5000 метров приняли участие 48 медицинских работников — победители зональных этапов. Победителями финала были признаны первые трое мужчин и три женщины, пересекшие финишную черту. Они были награждены денежными призами, дипломами, медалями и кубками.

Мероприятие завершилось художественной программой.

Отметим, что проект «Беги к здоровью!», приуроченный к 17 июня — Дню профессионального праздника медицинских работников, был организован с целью эффективного проведения досуга, популяризации физического здоровья и укрепления солидарности среди членов профсоюзов. Всего в проекте, включая финал, приняли участие более 1500 работников здравоохранения.