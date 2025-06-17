Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана.

"Мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом Трамп назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется верховный лидер.

Кроме того, по словам Трампа, сейчас США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана.

"У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", – отметил он.

