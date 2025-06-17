Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана.
"Мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом Трамп назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется верховный лидер.
Кроме того, по словам Трампа, сейчас США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана.
"У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", – отметил он.