В Ичери-шехер состоится Интерактивное звуковое представление «Час мугама»

«Час мугама» — это инсталляция и творческий проект, вдохновлённый одноимённой культовой радиопрограммой, транслировавшейся на Азербайджанском Государственном Радио в 1950–60-х годах.

Проект отражает регулярные трансляции традиционной музыки, которые в тот период пользовались огромной популярностью среди населения.

Цель проекта — заново оживить музыкальный звук, который повсеместно звучал в тот период и словно таинственным образом всегда присутствовал в пространстве.

Чтобы воссоздать это ощущение, в различных уголках Ичери-шехер с 14:00 до 15:00 будут звучать воспроизводимые с разных устройств записи той самой радиопрограммы.