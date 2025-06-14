Глава МАГАТЭ: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение

Внутри ядерных объектов в Натанзе в Иране выявлено радиологическое и химическое загрязнение.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, радиологическое и химическое загрязнение на ядерных объектах в Натанзе в Иране можно контролировать при мерах радиационной защиты.

"МАГАТЭ готово направить экспертов в Иран для обеспечения полной защиты ядерных установок и продолжения их использования в мирных целях. Ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям", - приводит агентство слова Гросси.