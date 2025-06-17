 Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

First News Media22:40 - Сегодня
Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

17-го июня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши, находящимся в Азербайджане с официальным визитом.

Как сообщили в Милли Меджлисе, вначале спикер Ассамблеи Республики Северная Македония ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

Затем гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

Спикер Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши оставил запись в Книге памяти.

Во время встречи спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием связей между нашими странами во всех направлениях за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений, добавив, что межгосударственные связи базируются на искренней дружбе и взаимном уважении. Подчеркнув значимость визита гостя, спикер парламента отметила, что это первый визит главы парламента, а также выразила уверенность в том, что данный визит придаст импульс углублению связей между двумя странами и их законодательными собраниями. Как было отмечено, участие делегации Ассамблеи Северной Македонии в 65-й Генеральной Ассамблее Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества в русле визита в нашу страну важно для дальнейшего укрепления сотрудничества.

В ходе беседы обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, которые охватывают политическую, экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и научную сферы. Была подчёркнута исключительная роль встречных визитов на различных уровнях в укреплении межгосударственных связей, а также отмечена значимость официального визита Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновской-Давковой в нашу страну в марте этого года и проведённых во время этого визита плодотворных обсуждений. Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила встречу с высокой гостьей, указав на важность этого визита для развития межгосударственных отношений.

Далее на встрече отмечалась важность взаимодействия между парламентами как одного из ключевых факторов, оказывающих существенного влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Северной Македонией. Было отмечено значение интенсификации контактов между рабочими группами по межпарламентским связям, действующими в законодательных органах, а также углубления сотрудничества между профильными комитетами и аппаратами парламентов, и проведения обмена опытом в области законотворчества.

Спикер Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в нашу страну и пребыванием в Милли Меджлисе, также добавив, что он восхищён Баку. Он отметил экономические достижения и высокую динамику развития, достигнутые Азербайджаном в последние годы. По словам спикера Гаши, Северная Македония проводит политику расширения связей с дружественными странами; он отметил, что Азербайджан – одна из стран, имеющих важное геополитическое значение в своём регионе, в связи с чем он озвучил заинтересованность в углублении сотрудничества с нашей страной. Африм Гаши добавил, что рост межпарламентских связей будет способствовать интенсификации контактов между правительствами, увеличению числа встречных визитов и встреч, а это, в свою очередь, приведёт к сближению наших народов, обладающих схожей историей и ценностями, и к углублению отношений между странами. Было сказано и то, что углубление двусторонних отношений не только укрепит связи между нашими странами, но и внесёт вклад в укрепление региональных мира, стабильности и среды для сотрудничества.

В продолжение беседы спикер Милли Меджлиса, говоря об исторической Победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, подчеркнула, что наша страна положила конец 30-летней оккупации со стороны Армении, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет. Она упомянула о том, что Азербайджан долгие годы сталкивался с нарушениями норм и принципов международного права, а также с применением двойных стандартов, однако в 2020-м году самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и устранил оккупацию. Кроме того, на встрече была представлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период и о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобождённых от оккупации территориях. Спикер подчеркнула, что Азербайджан выступает за мир, и что достижение мира будет способствовать обеспечению устойчивой стабильности и безопасности в регионе.

Гостей также проинформировали об истории, структуре и деятельности Милли Меджлиса.

Поделиться:
75

Актуально

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Политика

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Общество

Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

Политика

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Политика

Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Баку серьезно обеспокоен военными операциями Израиля против Ирана и призывает стороны к диалогу

США призывает своих граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном

Азербайджан оказывает поддержку осуществляемой из Ирана эвакуации

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

Последние новости

США направляют авианосную группу на Ближний Востоке

Сегодня, 23:00

Обсуждены парламентские связи между Азербайджаном и Северной Македонией - ФОТО

Сегодня, 22:40

Сообщение AzTV об убийстве экс-президента Ирана не подтверждается - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:20

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Сегодня, 22:00

Иран ударил по авиабазам на территории Израиля

Сегодня, 21:40

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана

Сегодня, 21:02

Самвел Карапетян сделал заявление в связи с обыском в его доме - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:43

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 20:20

В Саатлы автомобиль врезался в железнодорожный переезд, есть пострадавшие

Сегодня, 19:54

В трех районах Баку с этой даты временно не будет газа

Сегодня, 19:53

Израиль атаковал военные объекты на западе Ирана

Сегодня, 19:50

Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

Сегодня, 19:47

Министр экономики принял участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК и провел ряд встре

Сегодня, 19:40

В Ханкенди состоялось заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

Сегодня, 19:30

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Сегодня, 19:15

В Ичери-шехер состоится Интерактивное звуковое представление «Час мугама»

Сегодня, 19:00

В Ханкенди прошел финальный этап проекта «Беги к здоровью!» - ФОТО

Сегодня, 18:36

Израиль нанес авиаудары по НПЗ в Исфахане - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 18:09

В Баку ожидаются ограничения движения на одной из дорог - Причина

Сегодня, 17:34
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самомСегодня, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00