Спецпредставитель Президента РФ: Советую всем российским компаниям инвестировать в Азербайджан

Деловой климат в Азербайджане очень мягкий. Не в каждой стране такой встретишь.

Об этом заявил специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Сегодня я советую всем российским компаниям инвестировать в Азербайджан. В начале сентября привезем целую группу российских предпринимателей... Но они едут не только ради того, чтобы посмотреть красивейшие места. Будет инвестиционное мероприятие, и мы искренне будем убеждать этих предпринимателей, которые представляют самые разные отрасли, что можно и нужно вкладывать в эту страну свои деньги», - сказал Борис Титов.

Источник: АЗЕРТАДЖ