В Иране назвали количество погибших с начала эскалации

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что число погибших в результате израильских авиаударов выросло до 430, а с начала эскалации 13 июня более 3500 мирных жителей получили ранения.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения исламской республики.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».