Эфиры в TikTok за рулем: в Азербайджане предупредили об опасности

Водителей, которые проводят прямые эфиры в TikTok за рулем, призвали отказаться от использования телефона во время движения.

Как сообщает 1news.az, с соответствующим обращением выступил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что отвлечение внимания от дороги остается одной из причин дорожно-транспортных происшествий в столице. Использование мобильных телефонов, социальных сетей и проведение прямых трансляций во время управления автомобилем значительно повышают риск аварий.

По данным Центра, анализ записей камер видеонаблюдения показал, что некоторые дорожно-транспортные происшествия происходили именно из-за невнимательности водителей.

В ведомстве подчеркнули, что стремление привлечь подписчиков, получить больше отметок «Нравится» или обрести популярность в социальных сетях не должно подвергать опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

В связи с этим водителей призвали соблюдать правила безопасности, не отвлекаться на мобильные устройства и сохранять максимальную концентрацию во время поездок.