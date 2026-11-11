Израиль выступит против инициативы Макрона

Израиль намерен выступить против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по созданию новых европейских военных сил на юге Ливана, которые должны заменить Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL).

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно предложению Парижа, новая многонациональная миссия может включать тысячи европейских военнослужащих. Ее задачей станет поддержка вооруженных сил Ливана после завершения мандата UNIFIL в конце 2026 года.

Однако инициатива уже столкнулась с трудностями. Италия, ранее поддерживавшая создание международной коалиции после ухода миротворцев ООН, по данным источников, не готова направлять своих военнослужащих в состав предлагаемой миссии. В Вашингтоне также рассматривают альтернативный вариант, который не предусматривает обязательного размещения новых военных подразделений.

Кроме того, остаются вопросы относительно возможностей самой Франции обеспечить финансирование, личный состав и военные ресурсы для новой зарубежной миссии. Окончательные параметры возможных европейских сил — численность, полномочия и состав стран-участниц — пока не определены.