В Турции произведены новые аресты по громкому делу о финансовых манипуляциях

В Турции продолжается громкое расследование дела о финансовых манипуляциях на фондовом рынке.

Число арестованных фигурантов достигло 120 человек, среди которых — бывшие чиновники высокого ранга, топ-менеджеры банков и крупные бизнесмены.

В рамках очередного этапа расследования суд арестовал:

Юнуса Арынджи — бывшего генерального директора Takasbank и экс-главу Государственного контрольного совета при Президенте Турции (DDK);

Омера Мурата Гюлкана — председателя совета директоров Kapital (OMG Capital Advisors);

Али Паслы — соучредителя Adil Katılım Bankası.

Еще четырем фигурантам — крупным предпринимателям и топ-менеджерам — назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Скандал разразился в августе-сентябре, когда Совет по рынку капитала Турции (SPK) выявил аномальный рост стоимости ряда инвестиционных фондов из-за искусственных кросс-сделок с низколиквидными акциями.

Кризис затронул свыше 455 тысяч инвесторов. Регулятор принял решение о ликвидации (tasfiye) 131 инвестиционного фонда.

Власти выявили 214 физических и юридических лиц, выведших подозрительные активы. Общая сумма незаконно полученной прибыли оценивается в 187,6 миллиарда турецких лир.

Правительство создало Специальный координационный совет, а парламент принял законопроект о выплате компенсаций пострадавшим инвесторам (до 1 млн лир на человека).

Расследование быстро вышло за рамки финансового сектора и затронуло политическую и бюрократическую элиту страны. Среди арестованных ранее:

Фатма Бетюль Саян Кая — бывший министр семьи и социальной политики (ее супруг освобожден под подписку о невыезде после возврата доходов в казну — 1,86 млрд лир);

Зампредседателя BDDK Мухаммет Эришен, бывший гендиректор Borsa Istanbul Коркмаз Энес Эргюн, а также ряд руководителей SPK и BDDK.

Топ-менеджеры Pusula Portföy, Tera Yatırım, Türkiye Sigorta и Altınbaş Holding.

На данный момент следственные действия и процесс ликвидации проблемных фондов продолжаются под контролем Совета по рынку капитала и Агентства по страхованию вкладов (TMSF).

Источник: Haberler