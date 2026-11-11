Апелляционный суд изменил приговор Гахраману Мамедову

Бакинский апелляционный суд пересмотрел приговор бывшему подполковнику Гахраману Мамедову, задержанному в аэропорту Стамбула при попытке провезти 70 килограммов золотых слитков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, суд отклонил требование осужденного о полном оправдании, признав его необоснованным.

Вместе с тем апелляционная инстанция внесла изменения в приговор Бакинского военного суда в части назначенного наказания. Срок лишения свободы Мамедова сокращен с шести лет до пяти лет и шести месяцев.

Отметим, что Гахраман Мамедов занимал должность главного помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США.

Он был задержан в аэропорту Стамбула, где в его багаже обнаружили 70 килограммов золотых слитков общей стоимостью около 10 миллионов манатов. В ходе расследования установлено, что драгоценный металл незаконно перевозился между несколькими странами.

В отношении офицера было выдвинуто окончательное обвинение по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1 и 206.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за контрабанду, совершенную гражданином Азербайджана за пределами страны группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также по статьям 12.1-1 и 341.1, касающимся злоупотребления должностными полномочиями, совершенного гражданином Азербайджана за пределами страны.