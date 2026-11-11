Парламент Ирана рассмотрит законопроект об отмене религиозных требований к главе Минразведки

Парламент Ирана готовится в срочном порядке рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену обязательного требования о наличии религиозной квалификации у главы Министерства разведки.

Об этом заявил представитель президиума Меджлиса Аббас Гударзи.

Согласно предлагаемым поправкам, будущему руководителю ведомства больше не потребуется иметь иджтихад — высшую квалификацию в области исламского права, которой традиционно должны были обладать главы этого силового ведомства.

По словам Гударзи, эта мера призвана устранить кадровый вакуум, из-за которого министерство остается без постоянного руководителя почти восемь месяцев.

Кроме того, в рамках реформы в ведомстве планируется создать две новые структуры, отвечающие за внутреннюю безопасность и идеологические вопросы. Их руководителей будет напрямую назначать верховный лидер Ирана. При этом кандидатуру главы самого министерства, как и прежде, будет выдвигать президент с последующим утверждением в парламенте.

Отмечается, что создание новых специализированных управлений призвано компенсировать отмену религиозных квалификационных требований к будущему министру.

Источник: ISNA