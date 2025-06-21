В Азербайджане за один день списали более 10 тыс. манатов с карт граждан

В Азербайджане с банковских карт граждан похищено более 10 тысяч манатов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 20 июня с банковских карт граждан были незаконно списаны средства на суммы 8160, 800, 425, 397, 200, 185, 85 и 73 манатов, а также 920 и 32 доллара США, передает 1news.az.

В связи с этим МВД призывает граждан соблюдать осторожность при обращении с личной банковской информацией. Ведомство напоминает, что такие данные, как CVV/CVC-коды, OTP-коды, логины, пароли и PIN-коды, являются строго конфиденциальными.

«Передавая эти данные третьим лицам, вы рискуете потерять все средства со счёта», — подчеркнули в МВД.

Также гражданам настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными при получении подозрительных звонков или сообщений, содержащих предложения о легком заработке, страховании и других подобных услугах.