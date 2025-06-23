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Казахстан и Азербайджан расширяют экономическое сотрудничество - ФОТО

First News Media15:41 - Сегодня
Казахстан и Азербайджан расширяют экономическое сотрудничество - ФОТО

Текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и строительной сферах обсудили посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и министр экономики АР Микаил Джаббаров, сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Казахстана в Баку.

Алим Байель отметил продолжающийся рост двустороннего товарооборота. За четыре месяца этого года рост составил 20%. Особое удовлетворение вызывает тот факт, что в 2025 году Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 88% азербайджанского импорта зерна, отметил дипломат.

В свою очередь, Микаил Джаббаров подчеркнул, что развитие экономического сотрудничества с Казахстаном представляет стратегическую важность для Азербайджана. В этом контексте он высоко оценил реализацию таких крупных совместных проектов, как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, а также договоренность по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия, имеющих большое геоэкономическое значение для всего региона.

Посол А. Байель проинформировал азербайджанского министра о том, что руководство Казахстана уделяет особое внимание развитию промышленной кооперации с Азербайджаном. В этом контексте он предложил наладить в Казахстане совместное производство инфузионных растворов. Алим Байель также предложил азербайджанской стороне построить на берегу озера Алаколь санаторно-курортный комплекс. М. Джаббаров выразил готовность к сотрудничеству по данным инициативам. Собеседники обсудили детали их реализации.

Стороны также обсудили дальнейшее расширение деятельности строительных компаний по возведению жилья и социальных объектов. С удовлетворением было отмечено, что ряд казахстанских компаний уже приступил к строительству медицинских объектов и жилья в Азербайджане. Рассматривается возможность сотрудничества в этом направлении в Казахстане.

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