Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана – ФОТО

На основании Лицензии № ИХБ-01 от 7 мая 2025 года Центрального банка Азербайджанской Республики, Халг Банк стал первым банком в стране, получившим разрешение на осуществление инвестиционных услуг, и членом Национального депозитарного центра Азербайджана.

В связи с этим 23 июня был подписан Меморандум о сотрудничестве сторон, предусматривающий расширение возможностей партнерства в сфере развития рынка капитала.

Членство Национального депозитарного центра позволит Халг Банку напрямую предлагать инвестиционные услуги физическим и юридическим лицам, что в свою очередь, создаст возможность клиентам эффективно управлять финансовыми портфелями и использовать возможности рынка ценных бумаг. Новая услуга позволит не только предлагать клиентам комплексные и надежные финансовые решения, но и внесет вклад в развитие инвестиционного рынка страны. Отметим, что операции с акциями и облигациями можно легко и удобно совершать через мобильное приложение XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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