В Товузе произошло массовое пищевое отравление

В Товузе произошло массовое отравление донером.

Как сообщило АПА, число отравившихся достигло 20 человек. Cреди отравившихся есть и дети.

Ранее в TƏBİB сообщили, что сегодня с 16: 55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 лиц мужского пола и 7 лиц женского пола).

Пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.