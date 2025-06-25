На месте крушения самолета AZAL в Казахстане установили мемориал - ВИДЕО

На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), произошедшего в декабре прошлого года недалеко от казахстанского города Актау, установлен мемориал.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Baku.ws.

Гражданин Азербайджана, посетивший место трагедии и направивший в редакцию соответствующие кадры, возложил букет цветов к подножию мемориала в знак скорби по погибшим соотечественникам.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer E-190 авиакомпании AZAL, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, в том числе 37 граждан Азербайджана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили — 29.