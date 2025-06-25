В Гяндже найдено тело еще одного молодого человека
В Гяндже повесился 19-летний Ибрагим Назаров.
Как сообщает Bakupost.az, от Ибрагима Назарова не было никаких вестей в течение трёх дней. Дед, обеспокоенный исчезновением внука, зашел в однокомнатный дом, который не использовался. Открыв дверь, он увидел своего внука повешенным.
В настоящее время по факту проводится расследование.
Сообщается, что молодой человек покончил с собой несколько дней назад. Причина, по которой он пошел на этот шаг, пока неизвестна.
Отметим, что Ибрагим Назаров имел судимость. Он рано потерял родителей и вырос под опекой бабушки и дедушки.
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