В Гяндже найдено тело еще одного молодого человека

В Гяндже повесился 19-летний Ибрагим Назаров.

Как сообщает Bakupost.az, от Ибрагима Назарова не было никаких вестей в течение трёх дней. Дед, обеспокоенный исчезновением внука, зашел в однокомнатный дом, который не использовался. Открыв дверь, он увидел своего внука повешенным.

В настоящее время по факту проводится расследование.

Сообщается, что молодой человек покончил с собой несколько дней назад. Причина, по которой он пошел на этот шаг, пока неизвестна.

Отметим, что Ибрагим Назаров имел судимость. Он рано потерял родителей и вырос под опекой бабушки и дедушки.