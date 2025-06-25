Азербайджан экстрадировал находящегося в международном розыске гражданина России

Азербайджан экстрадировал на родину гражданина России, находящегося в международном розыске.

Как сообщили в Генпрокуратуре, азербайджанская сторона одобрила запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Зейналова Сахрана Аблага оглу (1995 г.р.) для привлечения его к уголовной ответственности.

Обвиняемый в незаконном приобретении и хранении в крупном размере психотропных веществ без цели сбыта на территории России и объявленный в международный розыск С. Зейналов был задержан в Азербайджане в марте текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.