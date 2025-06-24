Три столичных района останутся без газа

Завтра в некоторых районах Баку временно отключат подачу природного газа.

Как сообщили в "Азеригаз", с 10:00 утра газоснабжение приостановят из-за переноса газопровода на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, а также из-за ремонтно-монтажных работ на улице А.Ализаде в Наримановском районе.

С 13:00 газ отключат и в поселке Сахиль (Гарадагский район), чтобы подключить к сети один из жилых домов.

Ограничения затронут улицы А.Исмаилова и М.Мехтизаде в Хатаинском районе, Ш.Аскерова, М.Сеидова, А.Гюльбабаева и Э.Гулиева — в Гарадагском районе, а также Тебриз, А.Демирчизаде, Дж.Зейналова, Ф.Асадова, Я.Бакуви и К.Рагимова в Наримановском районе.