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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Суданом

First News Media18:35 - Сегодня
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Суданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Судана в нашей стране Энесом Эльтайебом Эльгайлани Мустафой.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи посол вручил Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Затем была обсуждена повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, включая текущую ситуацию в регионе и вопросы безопасности.

Стороны отметили важность политического диалога в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ. Была подчеркнута важность механизма консультаций между министерствами иностранных дел, рабочей группы по экономическому сотрудничеству, а также взаимных визитов.

С удовлетворением была отмечена поддержка Суданом позиций и инициатив Азербайджана в рамках международных организаций, в особенности Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения. Была выражена благодарность за предоставление азербайджанской стороной образовательных стипендий суданским студентам.

В свою очередь, Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о 30-летней оккупации Армении, а также мирном процессе и мерах по реконструкции в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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