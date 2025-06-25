Азербайджанская нефть подешевела
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $7,96 или 9,94% - до $72,12.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,12.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $7,92 или 10,98% - до $70,8 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.