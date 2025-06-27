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Азербайджан подписал соглашение с Китаем в области возобновляемой энергетики - ФОТО

First News Media15:00 - Сегодня
Азербайджан подписал соглашение с Китаем в области возобновляемой энергетики - ФОТО

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках своего визита в китайский город Нинбо встретился с вице-президентом компании China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC) Сюй Лу (Xu Lu).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией Плана действий в рамках подписанного в июне Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Министерством энергетики Азербайджана и CEEC.

Повестка сотрудничества с компанией охватывает электроэнергетическое планирование и сетевые исследования в Азербайджане, создание Совместного центра исследований в области зеленой энергетики, проекты гидро-, солнечных и морских ветроэлектростанций, а также инициативы по развитию зеленых энергетических интерконнекторов.

В ходе обсуждений были рассмотрены достигнутые успехи и запланированные шаги по каждому из этих проектов.

На встрече также было подписано Соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и Институтом электроэнергетического планирования и инжиниринга Китайской Народной Республики (EPPEI) по исследованию электропередающей сети Азербайджана. Соглашение предусматривает развитие электропередающей сети в соответствии с целями Азербайджана в области возобновляемой энергетики на 2030 год и последующие периоды, а также оказание технических консультационных услуг со стороны института EPPEI.

Согласно документу, EPPEI проведет моделирование и симуляцию с учетом текущего состояния энергетической системы Азербайджана, выполнит анализ исследования сети, спрогнозирует потребность в электроэнергии на целевые годы и подготовит рекомендации по интеграции масштабных возобновляемых источников энергии.

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