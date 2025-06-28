В Пакистане не менее 16 человек погибли из-за взрыва

По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей местной администрации и службы безопасности.

"Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат", - сообщил агентству представитель администрации.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 29 пострадавших.

По информации источника агентства в полиции, в результате взрыва также произошло обрушение крыш двух домов, пострадали шестеро детей.