ГЭЦ Азербайджана проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов текущего и предыдущих лет, подавших документы для поступления в вузы или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в экзамене 4 мая либо получивших на нём неудовлетворительную оценку.

Экзамен также предназначен для выпускников текущего года, не принимавших участие в экзамене 4 мая в рамках выпускных испытаний по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамен будет организован в 7 зданиях в городах Баку и Нахчыван. Начало экзамена — в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45. Участники, пришедшие позже, не будут допущены.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Источник: Report