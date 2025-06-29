Маск предрек долговое рабство в США из-за законопроекта Трампа

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение в соцсети X, что законопроект, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает крупнейшее увеличение госдолга, что может направить Соединенные Штаты по пути долгового рабства.

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству», — написал Маск.

Помимо этого, предприниматель считает, что законопроект уничтожит миллионы рабочих мест в США и приведет к огромному стратегическому ущербу в стране.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим и красивым», включает продление налоговых льгот 2017 года, увеличение численности армии и реализацию его планов по массовым депортациям.

Источник: Gazeta.Ru