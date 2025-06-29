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В событиях в Екатеринбурге отчетливо видны признаки специальной кампании

First News Media14:00 - Сегодня
В событиях в Екатеринбурге отчетливо видны признаки специальной кампании

События, происходящие в России в последние дни, вызывают серьезную обеспокоенность. Арест граждан Азербайджана с особой жестокостью, применение к ним пыток и увязывание этих шагов с преступлением, совершенным 25 лет назад, можно оценить как преднамеренную политику устрашения азербайджанцев, проживающих в России.

В последнее время Россия реализует политику серьезного ужесточения миграционной политики, вносятся поправки в соответствующие законы. Внесение поправок в действующее законодательство является суверенным правом каждого государства, поэтому любая страна вольна изменять свои законы и принимать нормативные акты в соответствии со своими интересами. Однако этот процесс должен осуществляться в рамках закона и без дискриминации. Даже самый строгий закон должен применяться справедливо и одинаково ко всем гражданам.

Об этом сказал директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По его мнению, события в Екатеринбурге, выходят за рамки правовой процедуры и создают впечатление более спланированной, целенаправленной акции. Далее он отметил: «То, как российские медиа освещали это событие, и особенно нападение на азербайджанцев, как нацию усиливает нашу обеспокоенность. В азербайджано-российских отношениях и без того была напряженность после инцидента с самолетом. Это событие еще больше обострит отношения. В инциденте явно прослеживаются признаки специальной кампании. Согласно полученной информации, эти пытки осуществлялись непосредственно представителями Федеральной службы безопасности. Однако подобные расследования и судебные процессы обычно находятся в ведении прокуратуры или органов полиции. Этот момент вызывает дополнительные вопросы.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики уже резко отреагировало на этот вопрос. Было сделано официальное заявление, в МИД вызван представитель посольства России в Азербайджане и ему был заявлен официальный протест. Эти события в Екатеринбурге, несомненно, приведут к определенному ухудшению широких и многогранных связей между двумя странами. Азербайджанское государство всегда защищает и отстаивает права своих граждан, проживающих в зарубежных странах. Тот же принцип действует и в этом вопросе, и предпринятые Баку шаги еще раз это подтверждают».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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