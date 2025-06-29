Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом он написал в Truth Social.

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить», — написал Трамп.

Трамп также добавил, что Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС.

Источник: Gazeta.Ru