Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом он написал в Truth Social.
«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить», — написал Трамп.
Трамп также добавил, что Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС.
Источник: Gazeta.Ru
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