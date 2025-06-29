В Индии десятки миллионов людей пьют загрязненную ураном воду, выяснили ученые

Американские ученые из Колумбийского университета обнаружила ключевые причины опасного загрязнения подземных вод ураном в индийском штате Карнатака.

В ходе исследования выяснилось, что 78% проб воды в регионе содержат уран в концентрациях выше безопасные нормы, а в некоторых районах этот показатель превышен в 75 раз. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (ES&T).

Используя передовые методы изотопного анализа, ученые смогли проследить пути миграции урана в подземных водоносных слоях. Оказалось, что в окислительных условиях, где присутствует кислород, уран легко растворяется и перемещается с водой, тогда как в бескислородных восстановительных зонах он осаждается в виде твердых соединений.

«Наше исследование выходит за рамки простого обнаружения загрязнения. Мы смогли понять механизмы, определяющие поведение урана в подземных средах, что крайне важно для защиты здоровья миллионов людей», — объяснил ведущий автор работы Ариджит Митра.

Длительное потребление воды с повышенным содержанием урана может привести к серьезным поражениям почек, печени и костной системы. В штате Карнатака такому воздействию подвержены 25 млн человек.

Полученные результаты открывают новые возможности для решения проблемы. Ученые предлагают учитывать геологические условия при размещении новых скважин, внедрять локальные системы очистки в наиболее загрязненных районах и создать комплексную систему мониторинга качества воды. Эти меры могут быть применены в любых регионах мира, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Источник: Gazeta.Ru