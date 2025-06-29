Телеканал Haber Global: События в Екатеринбурге - случайность или часть государственной политики шовинизма России?

Факт насилия в отношении азербайджанцев в городе Екатеринбург, в результате которого были убиты двое азербайджанцев и ранены несколько человек - это неприкрытое преступление против человечности.

Произошедшее в Свердловской области России, конечно же, это не обычный инцидент, требующий юридической оценки, о чем говорит и реакция МИД Азербайджана.

Такой оценкой, как сообщает АЗЕРТАДЖ, поделилась ведущая турецкого новостного канала Haber Global Диляра Саян.

Она напомнила многомиллионной аудитории телеканала о фактах давления и дискриминации прав иностранцев в России, в том числе массовых задержаниях представителей азербайджанской и иных диаслор.

«Давление и противоправные действия, принявшие в РФ систематический характер, в итоге наполнили чашу терпения азербайджанского народа», - указала ведущая, напомнив также о реакции российских властей на факт обстрела самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

В данной связи ведущая телеканала задалась вопросом: «В чем причина давления и нападок на азербайджанцев? Является ли произошедшее случайностью или же это часть единой государственной политики шовинизма в России?»

Телеканал не исключает и обеспокоен, что жестокость, с которой столкнулась семья Сафаровых из Екатеринбурга, может повториться в других регионах России.