Госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ
Государственный секретарь США Марко Рубио осудил призывы Ирана к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
«Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства», — написал госсекретарь в социальной сети X.
Таким образом политик прокомментировал материал газеты Kayhan, согласно которому Гросси хотят казнить после прибытия в Иран. Главу МАГАТЭ обвиняют в шпионаже в пользу «Моссада».
Источник: Gazeta.Ru
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