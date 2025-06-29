Госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил призывы Ирана к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства», — написал госсекретарь в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал материал газеты Kayhan, согласно которому Гросси хотят казнить после прибытия в Иран. Главу МАГАТЭ обвиняют в шпионаже в пользу «Моссада».

Источник: Gazeta.Ru