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Турецкий профессор: Решительная реакция Азербайджана на события в Екатеринбурге поможет пресечь будущие преступления

First News Media13:00 - Сегодня
Турецкий профессор: Решительная реакция Азербайджана на события в Екатеринбурге поможет пресечь будущие преступления

Заявления и заверения официальных лиц России о дружбе и сотрудничеству с Азербайджаном противоречат реальной ситуации в РФ, в том числе, противоправным действиям в отношении многомиллионной азербайджанской диаспоры.

Данную мысль, как сообщает АЗЕРТАДЖ в эфире турецкого телевидения высказала руководитель Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), бывший член Совета безопасности и внешней политики Администрации Президента Турции, профессор Айгюн Аттар.

Она назвала недопустимыми последние факты насилия в отношении азербайджанцев в городе Екатеринбург, в результате которых есть убитые и пострадавшие. «Буквально на днях власти РФ благодарили Азербайджан за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана. И вскоре после этого ОМОН врывается в пять утра в квартиру азербайджанцев в Свердловской области, совершая жестокость и насилие. Совершенно очевидно, что правоохранительные органы действовали по указке сверху», - сказала профессор.

Бывший член Совета безопасности и внешней политики Администрации Президента Турции назвала справедливыми и оправданные требования властей Азербайджана по прозрачному расследованию и привлечению к ответственности всех причастных к событиям в Екатеринбурге.

Она напомнила также об обстреле пассажирского самолета авиакомпании AZAL в районе Грозного, отметив, что российские официальные структуры придерживаются тактики «затягивания времени», и тем самым пытаются отсрочить признание вины, возмещение ущерба и выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим.

По ее словам, в Азербайджане хорошо помнят и о кибератаках на сайты ведущих медиа-структур республики, организованной одной из российских кибергрупп.

При этом А. Аттар назвала закрытый в Баку «Русский дом» «частью системы российской разведки».

«В России сегодня проживает около 3 млн этнических азербайджанцев, которые вносят весомый вклад в развитие и процветание России, тогда как последние события в Екатеринбурге напоминают нам о годах репрессий и давления в отношении тюркских народов по надуманным обвинениям в пантюркизме и панисламизме», - сказала глава анкарского фонда, проведя параллели с периодом сталинских репрессий.

Она подчеркнула, что произошедшее в Свердловской области не является ординарным событием, которое можно игнорировать: «Без четкой и решительной реакции на преступные действия в Екатеринбурге, подобные инциденты против азербайджанцев и представителей других народов начнут набирать обороты».

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