Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, фельдмаршалу Асиму Муниру.

Как сообщили в управлении прессы и по связям с общественностью Министерства обороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели 13 военнослужащих и ранении множества людей, в том числе мирных жителей, в результате чудовищного теракта, совершенного 28 июня в районе Северный Вазиристан Пакистана.

Мы решительно осуждаем любые проявления террора.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!».