Из Пекина в Баку: стартовал первый мультимодальный грузовой маршрут - ФОТО

В понедельник из Пекинского международного сухопутного порта, расположенного в районе Фаншань столицы Китая, отправился первый грузовой поезд по новому маршруту Китай-Европа, связывающий Пекин с Баку.

Маршрут реализован в формате мультимодальной транспортировки: после прохождения сухопутной части пути, груз будет переправлен через Каспийское море по морскому пути, а затем вновь продолжит движение по железной дороге до конечного пункта назначения. Ожидается, что груз должен пересечь Каспийское море на корабле и прибыть в Баку через 15 дней. Запуск линии стал важным шагом на пути развития логистики, предлагая более стабильную и эффективную альтернативу традиционным маршрутам.

Источники: Xinhua

Джамиля Суджадинова