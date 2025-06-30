С этой даты в Азербайджане можно будет получить кэшбэк за билеты в театр и на концерт

С завтрашнего дня в Азербайджане вступают в силу новые налоговые льготы в сфере культуры.

Согласно внесённым изменениям в Налоговый кодекс, с завтрашнего дня в Азербайджане начинают действовать новые налоговые льготы, направленные на стимулирование развития культурной сферы и привлечение дополнительных инвестиций в этот сектор.

Как передает 1news.az, об этом сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, принятые меры могут привести к значительному снижению затрат на культурные услуги, что, в свою очередь, сделает их более доступными для широкой аудитории.

«Уже с завтрашнего дня граждане смогут воспользоваться возможностью возврата 50% налога на добавленную стоимость (НДС) при безналичной оплате билетов на театральные постановки, киносеансы, посещение музеев и концертов симфонических оркестров. Таким образом, система кэшбэка теперь распространяется и на сферу культурных услуг», — отметил депутат.

Среди других важных изменений — полное освобождение объектов культурной сферы от земельного налога, а также 90-процентная льгота по налогу на прибыль сроком на пять лет.

Примечательно, что уровень льготы по налогу на прибыль увеличен с прежних 75% до 90%, а количество субъектов, имеющих право на налоговые преференции, расширено с одного до пяти. В обновлённый перечень вошли театры, музеи, симфонические оркестры и кинопродюсеры.

Эти изменения призваны создать более благоприятные условия для развития культуры и повышения её доступности для населения.