В Шуше состоится 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества

2 июля в городе Шуша пройдет 6-й бизнес-форум ОЭС, организованный Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Секретариатом Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Конфедерацией торгово-промышленных палат ОЭС.

Как сообщили в Министерстве экономики, мероприятие пройдет в рамках «Недели ОЭС», которая впервые будет проведена по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Целью форума является содействие инвестициям и торговле в регионе ОЭС, укрепление сотрудничества между деловыми кругами и поддержка устойчивого экономического развития.

На мероприятии будут обсуждаться возможности диверсификации сотрудничества в секторах продовольствия, сельского хозяйства, текстиля, ИКТ, туризма, транспорта и экономики замкнутого цикла, а также другие вопросы.

В рамках мероприятия будут организованы встречи в форматах «бизнес-государство» (B2G) и «бизнес-бизнес» (B2B).