С завтрашнего дня в Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в этой сфере

В соответствии с внесёнными изменениями в Налоговый кодекс, с завтрашнего дня - 1 июля - начинается применение новых налоговых льгот в сфере культуры.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Цель новых изменений - стимулировать развитие этого сектора за счёт привлечения большего объёма инвестиций. В то же время - это может привести к снижению расходов на ряд услуг в культурной сфере, а также к снижению цен».

В.Байрамов отмечает, что с 1 июля за услуги в сферах театральных представлений, показа фильмов, посещения музеев и концертов симфонического оркестра будет возвращаться 50% НДС, уплаченного безналичным способом (НДС кешбэк) - то есть, на услуги в сфере культуры также будет распространяться кешбэк.

«Другим изменением в культурном секторе является полное освобождение от земельного налога сроком на 5 лет и освобождение от налога на прибыль (доход) в размере 90%. При этом размер налоговой льготы по налогу на прибыль был увеличен с 75% до 90%. Количество субъектов, имеющих право на льготу согласно действующему законодательству, увеличено с 1 до 5», - подытоживает депутат, отмечая, что в список получателей льгот включены театры, музеи, симфонические оркестры и кинопродюсеры.

Читайте по теме:

В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры