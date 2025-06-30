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Пятый социальный пакет в действии: с сегодняшнего дня повышается размер соцпособий, стипендий за почетные звания и пенсий Президента АР

Фаига Мамедова09:45 - Сегодня
Пятый социальный пакет в действии: с сегодняшнего дня повышается размер соцпособий, стипендий за почетные звания и пенсий Президента АР

С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается размер социальных пособий, пенсий Президента АР и стипендий за почетные звания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ 12 июня.

Увеличение пособий и пенсий осуществляется в рамках реализуемого с начала текущего года пакета социальных реформ – пятого с 2018 года.

Напомним, что, в соответствии с Указом главы государства, с 1 июля ежемесячная пенсия Президента АР для семей шехидов, семей шехидов 20 Января, а также семей военнослужащих, погибших в Афганистане, будет увеличена до 700 манатов.

Пенсия Президента АР для лиц с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января, исполнения воинской службы, а также прохождения службы на Чернобыльской АЭС устанавливается в следующем размере: при нарушении функций организма на 81-100 процентов (I степень) - 600 манатов, при нарушении на 61-80 процентов (II степень) - 500 манатов, при нарушении на 31-60 процентов (III степень) - 400 манатов.

Ежемесячная стипендия Президента АР для лиц, которым присвоено звание «Герой Отечественной войны» Азербайджанской Республики составит 2200 манатов, для каждого лица, которому присвоено звание Национального героя Азербайджана - 2000 манатов, персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики - 1700 манатов.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличивается до 600 манатов, единовременное пособие на похороны - до 600 манатов, ежемесячное пособие за воспитание переданного в попечительскую семью ребенка в возрасте до 18 лет с установленной инвалидностью: за ребенка в возрасте 0-6 лет - 500 манатов, за ребенка в возрасте 7-13 лет - 600 манатов, за ребенка в возрасте 14-18 лет - 650 манатов.

Пособия для лиц с установленной инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов (I степень) - 300 манатов, на 61-80 процентов (II степень) - 250 манатов, на 31-60 процентов (III степень) - 180 манатов.

Ежемесячная пенсия Президента АР для лиц с установленной инвалидностью по зрению в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам составит 350 манатов. Для других лиц с инвалидностью I степени (за исключением лиц с инвалидностью по зрению) - 250 манатов. Ежемесячное пособие на каждого усыновленного ребенка увеличивается до 240 манатов.

Помимо этого, ежемесячное пособие в связи с утратой кормильца (на каждого члена семьи) - 140 манатов, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года - 140 манатов, ежемесячное пособие женщинам, имеющим более пяти детей - 140 манатов на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих срочной действительной военной службы - 140 манатов; ежемесячное пособие опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения - 140 манатов; ежемесячная пенсия Президента АР для лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью I степени (81-100 процентов утраты функций организма) - 120 манатов.

Ежемесячная пенсия лицам, удостоенным почетных званий:

за звание «народный» - 300 манатов,

за звание «заслуженный» - 200 манатов.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в целом, указанный пакет социальных реформ охватывает 3 млн человек, а на повышение их зарплат, пенсий, пособий и стипендий ежегодно выделяется дополнительно 1,4 млрд манатов.

Отметим, что в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года в рамках нового пакета социальных реформ, с начала текущего года минимальная месячная заработная плата в стране была повышена до 400 манатов, а минимальная пенсия - с 1 февраля до 320 манатов. Кроме того, с начала года все виды пенсий были проиндексированы на 8,1%.

Эксперты в сфере экономики убеждены, что реализация пятого социального пакета и господдержка социального сектора подтверждают приверженность Азербайджанского государства курсу на устойчивый прогресс в сфере соцзащиты. Это является очередным свидетельством приоритетности комплексного и системного подхода к проведению глубоких реформ в стране и формирует прочную основу для стабильного развития и повышения благосостояния и качества жизни населения.

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